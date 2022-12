Kritik an der Führung des ORF-Landesstudios Niederösterreich

Als ein Beispiel angeführt wird, dass Ziegler zur Berichterstattung über den Leopolditag 2020 minutiöse Anweisungen Hinweise gegeben habe, wie ein Video von Mikl-Leitner auszuwerten sei. Ein bekannter Fall sei, dass Ziegler nachträglich in einen Kulturbeitrag für die ZiB einen O-Ton Mikl-Leitners eingebaut haben wollte. Die Redaktion sei mit dem Führungsstil alles andere als glücklich gewesen, geht offenbar auch aus Unterlagen hervor, so das Abendjournal. Hinter vorgehaltener Hand sei der –damalige – Chefredakteur "Kommunikationslandesrat" genannt worden, so der Standard.