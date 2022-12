Schneefahrbahn: Autofahrer landete mit Pkw im Hintersteiner See

Der 30-jährige Lenker konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Er blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand schwerer Sachschaden.

Scheffau – Glück im Unglück hatte ein 30-jähriger einheimischer Autofahrer am Freitagnachmittag bei einem schweren Unfall in Scheffau: Der Mann war mit seinem Pkw vom Gasthof Goingstätthof in Fahrtrichtung Osten unterwegs, als er bei winterlichen Verhältnissen plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.