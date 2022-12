41-Jähriger soll Ex in Westendorf bestohlen haben: Tausende Euro Schaden

Westenddorf – Unerfreuliches Beziehungsende in Westendorf: Eine ganze Liste an Straftaten zum Nachteil seiner ehemaligen Lebensgefährtin wird einem 41-jährigen Ungarn vorgeworfen. Der Mann steht im Verdacht, dass er bereits im Februar die Autoschlüssel, den Zulassungsschein und den Typenschein des Autos der Frau an sich genommen haben und ihr die Wertsachen trotz mehrmaliger Aufforderung nicht mehr zurück gegeben haben soll.