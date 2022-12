Trüffel für mehrere tausend Euro aus Weihnachtsmarktstand gestohlen

Konstanz – Trüffel im Wert von mehreren tausend Euro haben Diebe in Konstanz am Bodensee – rund 50 Kilometer von der Grenze zu Österreich entfernt – aus einem Weihnachtsmarktstand gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, brachen die Diebe in der Nacht zum Donnerstag in den Stand ein und stahlen die Feinschmecker-Delikatesse.