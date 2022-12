Erster Transatlantikflug mit erneuerbarem Treibstoff startet 2023

Eine Boeing 787 der Fluggesellschaft Virgin Atlantic wird ab dem Jahr 2023 die Strecke von London nach New York ausschließlich mit nichtfossilem, synthetischem Treibstoff – sogenanntem Sustainable Aviation Fuel (SAF) – zurücklegen.

London – Der weltweit erste ausschließlich mit erneuerbarem Kerosin betriebene Transatlantikflug wird im kommenden Jahr von London-Heathrow zum Flughafen JFK in New York starten. Eine Boeing 787 der Fluggesellschaft Virgin Atlantic werde zu einem noch nicht bekannten Zeitpunkt im Jahr 2023 die Strecke ausschließlich mit nichtfossilem, synthetischem Treibstoff – sogenanntem Sustainable Aviation Fuel (SAF) – zurücklegen, wie die britische Regierung am Freitag erklärte.