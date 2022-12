Bundes-Lob für Asylpolitik, Abfahrverbote wieder in Kraft

Das Verhältnis zwischen Tirol und der Bundesbetreuungsagentur (BBU)hat sich zuletzt entspannt. Das Land wird schließlich bis Ende Jänner 440 weitere feste Unterkünfte für Asylwerber bereitstellen. Mit den Gemeinden und der Diözese gibt es ebenfalls intensive Gespräche über zusätzliche Quartiere. Rund 70 Schutzsuchende will Tirol künftig wöchentlich von der Bundes- in die Landesbetreuung übernehmen.

BBU-Flüchtlingskoordinator Andreas Achrainer bedankte sich am Freitag in Innsbruck bei Flüchtlingsreferent LHStv. Georg Dornauer (SPÖ) für die getroffenen Maßnahmen. Sie würden einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass sich die Belagszahlen der Bundesquartiere hoffentlich bald entspannen werden: „Die menschenwürdige Unterbringung von Geflüchteten ist eine gemeinsame Herausforderung, in der Tirol ein verlässlicher Partner ist.“

In Tirol treten von Weihnachten bis Ostern wieder Abfahrverbote auf das niederrangige Straßennetz für jene, die Staus auf der Autobahn ausweichen wollen, in Kraft. Sie gelten an den Wochenenden und Feiertagen auf ausgewählten Straßen in den Bezirken Kufstein, Reutte und Schwaz.