Stadtwärme Lienz gewährt „einmaligen Rabatt“, Preise steigen dennoch

Grundsätzlich wird aber nicht an der massiven Erhöhung gerüttelt. „Wir müssen als Unternehmen die deutlichen Preissteigerungen auf der Beschaffungsseite, die nicht in unserer Hand liegen, in der Tarifgestaltung berücksichtigen“, sagt Hilber. Aber es gebe ja den unlängst ausgeweiteten Energie- und Heizkostenzuschuss des Landes, der zur Abgeltung von Mehrkosten beantragt werden kann, erinnert der Fernwärme-Anbieter in Osttirol.