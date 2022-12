Hilfe für Kultur vom Land? Regierung ändert Antrag der Liste Fritz ab

Vor diesem Hintergrund hat die Liste Fritz im Dezember-Landtag per Dringlichkeitsantrag ein „Anti-Teuerungspaket“ für die Tiroler Kultur gefordert. Ziel sollte es sein, so Liste-Fritz-Klubchef Markus Sint, die vielfältigen Kulturinitiativen „bestmöglich in Bezug auf die massiven Kostensteigerungen zu unterstützen“.