Innsbrucker Alpenzoo mit neuer alter Attraktion: In Volieren wird wieder gezwitschert

Das Vogelhaus mit seinen drei Außengehegen und 2 Innenbereichen geht bis vor den Zweiten Weltkrieg zurück und trägt jede Menge Geschichte in sich. Im Jahr 1937 errichtet, zählte es einst zu den schönsten Vogelanlagen Europas. Außerdem gelten die Volieren als Vorläufer des Alpenzoos, der heuer sein 60-jähriges Bestehen feiert. Seit 2005 befindet sich das Bauwerk auch unter Denkmalschutz und war seither unbesetzt. Laut Stadler sei das Gehege bereits „kurz vor dem Verfall“ gewesen, ehe es renoviert wurde.

Vor dem Leerstand zwitscherten noch Alpenvögel und Papageien im geschichtsträchtigen Vogelhaus. Nun blitzen die grasgrünen Federkleider der „Halsbandsittiche“ – der Name stammt vom charakteristischen Ring um den Hals des Papageien-Männchens – hinter den Gittern hervor. Thema der Volieren sind somit die „Neozoen“. Dabei handelt es sich um „Neubürger“, die durch Menschenhand ins Gebiet eingezogen sind. Details zu den Bewohnern verrät eine Tafel am Gehege: Demnach hat es in Innsbruck ab 1978 rund 70 freifliegende Halsbandsittiche gegeben, die von einem einzigen entkommenen Vogelpaar abstammten. Diese „Innsbrucker Kolonie“ brach jedoch Ende der 90er-Jahre zusammen.