Holz-Kenner Josef Kalser: „Wir müssen den Wald in Ruhe lassen“

Leisach – Josef Kalser ist ein Heimatkundler mit Leib und Seele, zugleich hat er den größten Teil seines Lebens als Holzarbeiter, Waldaufseher, Schindelmacher und Jäger in der Natur verbracht. In seinem fünften Buch „Wald, Waldarbeit und Sägewerke in Osttirol“ sieht der Autor auch eine allgemeine „Diskussionsgrundlage“. In Zusammenarbeit mit Klaus Dapra habe er aus dessen reichem Fundus an historischen Fotografien schöpfen dürfen. Entstanden sei eine Dokumentation der traditionellen Waldarbeit mit Verknüpfungen bis in die Römerzeit.