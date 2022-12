Anlagenbauer Geppert in Hall kürzt Produktion

Hall – Der Tiroler Turbinenhersteller Geppert GmbH muss auf Grund der „aktuell schwierigen“ Auftragslage und der gestiegenen Kosten die Fertigung der Komponenten für neue Kraftwerke im Werk in Hall stark reduzieren. „Service, Revitalisierung, Reparatur, Engineering und Projektabwicklung sind davon nicht betroffen. Gerüchte, dass wir Insolvenz anmelden, entbehren aber jeder Grundlage“, betont Guntram Geppert gegenüber der TT. Man habe vorsorglich 20 der rund 80 Mitarbeiter beim Arbeitsmarktservice (AMS) für Jänner zur Kündigung angemeldet. „Und selbstverständlich haben wir diese bereits informiert. Wir hoffen aber, dass wir nicht alle davon kündigen müssen“, so Geppert. Die Firma beteilige sich aktuell an einer Ausschreibung für ein großes Projekt.