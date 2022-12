Kia EV6 GT: Energiegeladene Elektronenschleuder

Mittersill – Die Bedenken waren wieder einmal da – nicht wegen der 585 PS und der 740 Newtonmeter Drehmoment, da dies Werte sind, denen wir eine hohe Anziehungskraft zuschreiben. Nein, ein anderer dreistelliger Betrag bereitete Kopfzerbrechen, die Zahl war 312. Damit gab das üppig illuminierte digitale Instrumentarium die Reichweite an, gemessen leider in Kilometern anstelle von Seemeilen – und das bei vollem 77,4-kWh-Akku. Unser Vorhaben allerdings umfasste eine Fahrt von fast 400 Kilometern, Innsbruck via Brixen und Bruneck nach Lienz und zurück über den Felbertauern und Pass Thurn – eventuell mit einem kleinen Ausritt in einem Seitental des Pustertals. Wie steht es um die Ladesäulendichte, gerade in Osttirol? Tatsächlich zeigten einschlägige Karten im Internet zahlreiche Lademöglichkeiten an, vor allem in der Bezirkshauptstadt.