Neue Richtlinie: Stadtwohnungen in Innsbruck gehen vermehrt an Mittelschicht

Zum Entsetzen von SPÖ und Grüne gibt es in Innsbruck ab 1. März eine Wohnungsliste für die Mittelschicht.

Innsbruck – Lange angekündigt, heftig diskutiert, mit knapper Mehrheit am Donnerstagabend beschlossen: die zweite Vergabeliste von städtischen Wohnungen an VertreterInnen der Mittelschicht. Für diese Personen steigt damit ab 1. März die Chance, in den Genuss einer leistbaren Wohnung zu kommen, massiv.