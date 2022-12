Die gute Geschichte: „Wir klopfen einfach an“

Die Strasser Anklöpfler ziehen im Advent durch den Ort und sammeln dabei Spenden. In den vergangenen 40 Jahren kamen so über 120.000 Euro für den guten Zweck zusammen.

Strass im Zillertal – „Wir bekommen mehr zurück, als wir den Menschen geben können.“ Davon ist Helmut Ringler überzeugt. Gemeinsam mit sieben anderen Männern aus Strass im Zillertal klopft er im Advent im wahrsten Sinn des Wortes an jede einzelne Tür seines Ortes, singt Hirtenlieder und macht als Anklöpfler seinen Nachbarinnen und Nachbarn damit große Freude. „Die Leute fragen schon im Oktober, wann wir wieder kommen“, erzählt er. Wie sehr die Menschen sich freuen, überrascht ihn immer wieder.

Entgeltliche Einschaltung

Entgeltliche Einschaltung

Anklöpfeln hat im Zillertal wie in ganz Tirol als Adventbrauch eine lange Tradition. Als Ortschronist weiß Helmut Ringler, dass es in Strass seit Ende der 1950er-Jahre Anklöpfler gibt. Sein Vater und sein Onkel waren von Beginn an dabei, ursprünglich im Rahmen einer Herbergssuche mit Maria und Josef und viel Kostümierung.

Anfang der 1980er-Jahre übernahmen er selbst, sein Bruder und einige andere das Anklöpfeln. „Seit 1981 sind wir auch reine Hirtenanklöpfler“, sagt Helmut Ringler. Manches habe sich verändert im Liedgut. Auch auf die Kostümierung wird inzwischen weitgehend verzichtet. Er selbst trage allerdings noch denselben Lodenmantel wie sein Vater zu Beginn. „Und die Laternen, die hat mein Onkel damals gemacht“, erzählt er.

Vater und Onkel waren es auch, die mit ihrer Gruppe 1961, im Gründungsjahr von Bruder und Schwester in Not, begannen, beim Anklöpfeln um Spenden für die Adventsammlung dieses Tiroler Hilfswerks zu bitten. „Das Anliegen war, dem Brauch eine karitative Seite zu geben. Und nicht nur für uns im reichen Norden, sondern für die Benachteiligten in unserer globalisierten Welt.“

Entgeltliche Einschaltung

Daran hat sich bis heute nichts geändert. Seit ihrem Bestehen und damit seit über 60 Jahren sammeln die Strasser Anklöpfler nun für Bruder und Schwester in Not (BSIN). Allein seit dem Jahr 1981 sind über 120.000 Euro zusammengekommen, die für Projekte im globalen Süden gespendet wurden. Bruder und Schwester in Not ist eine Stiftung der Diözese Innsbruck, welche Projekte der Entwicklungszusammenarbeit in Bolivien, El Salvador, Tansania und Uganda fördert. Der Fokus von BSIN und den Partnerorganisationen liegt dabei auf der Verbesserung der Lebensbedingungen für Menschen in ländlichen Regionen sowie die Stärkung des friedlichen und demokratischen Zusammenlebens in einer lebendigen, gerechteren Zivilgesellschaft.