Sommerprogramm für Festspiele steht: Erl setzt auf Quellentreue

Erl – Die Tiroler Festspiele Erl wollen im Sommer 2023 weiter an ihrem internationalen „Wagner-Standing“ arbeiten. Bei den auf dem Spielplan stehenden „Ring“-Opern „Siegfried“ (Premiere: 8. Juli) und „Götterdämmerung“ (Premiere: 16. Juli) von Richard Wagner stellt man dafür Textverständlichkeit und Quellentreue in den Mittelpunkt. Im Gegensatz etwa zu Bayreuth wolle man auch nicht „ständig alles neu erfinden“, sondern setze mit der Regisseurin Brigitte Fassbaender auf „Quellentreue“, sagte der Festspielintendant Bernd Loebe bei der gestrigen Programmpressekonferenz für den kommenden Sommer in Erl. Die Festspiele finden von 6. bis 31. Juli statt.