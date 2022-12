Wasserversorgung in Kiew nach neuen Raketenangriff Russlands wiederhergestellt

Kiew, Moskau – Einen Tag nach den jüngsten russischen Raketenangriffen auf die ukrainische Infrastruktur sind in der Hauptstadt Kiew den Behörden zufolge alle Einwohner wieder an die Wasserversorgung angeschlossen. Auch die U-Bahn sei wieder in Betrieb, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Samstag über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Zudem funktioniere in der Hälfte der Stadt wieder die Heizung, zwei Drittel der Stadt würden wieder mit Strom versorgt.