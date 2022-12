Gatt/Schöpf rasen in Park City zu drittem Podestplatz, David Gleirscher auf Rang drei

Park City (Utah) - Beim ersten Weltcup der Kunstbahn-Rodler in Park City seit sechs Jahren hat es am Freitag (Ortszeit) weitere Podestränge für das österreichische Team gegeben. Die Igls-Sieger Juri Gatt/Riccardo Schöpf wurden bei den Doppelsitzern Zweite, 0,033 Sek. hinter den Deutschen Toni Eggert/Sacha Benecken. Im Männer-Einsitzer belegte Olympiasieger David Gleirscher 0,204 Sek. hinter dem Italiener Dominik Fischnaller Rang drei. Dazwischen klassierte sich der Deutsche Felix Loch (+0,185).

Die zu Saisonbeginn mit acht Siegen und weiteren Top-3-Plätzen begonnene und in der vergangenen Woche in Whistler fortgesetzte ÖRV-Podestserie riss jedoch im Frauen-Doppelsitzer. Selina Egle/Lara Kipp sind als Halbzeitzweite gegen Ende des zweiten Laufs mehrmals gegen die Bande geprallt und auf Rang sechs zurückgefallen. Egle zog sich dabei eine vom deutschen Mannschaftsarzt festgestellte Knöchelprellung samt Bluterguss zu. Ihr Antreten im Samstag-Rennen der Frauen-Einsitzer war vorerst offen. Danach geht es jedenfalls noch in die Sprint-Bewerbe.