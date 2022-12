Brand in Niederösterreich: Passanten brachten verletzte Jugendliche in Sicherheit

St. Georgen am Ybbsfelde – In St. Georgen am Ybbsfelde (Bezirk Amstetten) sind am späten Freitagabend bei einem Großbrand zwei Jugendliche verletzt worden. Nach Aussagen von Philipp Gutlederer vom Notruf NÖ war bei der Alarmierung auch von einer Explosion im Obergeschoß eines Wohnhauses die Rede. Die zwei Teenager im Alter von 16 und 17 Jahren erlitten Rauchgasvergiftungen, wie es in einer Mitteilung in der Nacht auf Samstag hieß. Einer der beiden zog sich zudem schwere Verbrennungen zu.