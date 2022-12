Hypo-Boss Kronthaler noch immer sauer: „Das ärgert mich maßlos“

Bis Jänner wird Headcoach Stefan Chrtiansky auf den Außenangreifer verzichten müssen. „Das ärgert mich maßlos. Weil es einfach so unnötig war – bei einem 0:2-Satz- und einem 12:19-Punkte-Rückstand. Wenn mir das im Play-off passiert, dann habe ich ein großes Problem. Die Zeiten, in denen bei mir alle Positionen doppelt besetzt waren, sind vorbei“, legte der Hypo-Macher noch einmal nach und blickte kurz nach vorne: „Der Auftritt bei Aich/Dob wird es in sich haben. Das wird ganz schwer.“

Ebenso heute (17.30 Uhr) sind die Damen der TI-Rowa-Moser-volley am Parkett in Graz im Einsatz. Und in der Steiermark wollen die Spielerinnen von Headcoach Roe Hernandez den siebten Sieg en suite verbuchen. Kapitänin Martyna Walter brachte es auf den Punkt: „Damit könnten wir recht angenehm und entspannt in die Weihnachtspause gleiten.“