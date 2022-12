Noch einmal alles raushauen: „Wir kommen ein bisschen am Zahnfleisch daher“

Schwaz – Im letzten Liga-Heimspiel vor der langen Weihnachtspause will Sparkasse Schwaz Handball Tirol heute (20.20 Uhr/live ORF Sport+) in der Osthalle gegen West Wien noch einmal alle Kräfte mobilisieren. Was laut Cheftrainer Klaus Hagleitner gar nicht so einfach wird: „Spendier war die ganze Woche krank, Petrusic reizt wieder das Knie. Viele sind krank oder angeschlagen. Wir kommen schon ein bisschen am Zahnfleisch daher.“