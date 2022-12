Bestes Karriere-Resultat: Tirolerin Gandler läuft in Le-Grand-Bornand auf Platz elf

Le Grand-Bornand - Anna Gandler hat am Samstag beim Biathlon-Weltcup in Le Grand-Bornand ihr bestes Karriere-Resultat erreicht. Die 21-jährige Tirolerin landete in der 10-Kilometer-Verfolgung auf Platz elf, auf die Top Ten fehlten nur etwas mehr als 10 Sekunden. Der Sieg ging an die Schwedin Elvira Öberg. Bei den Männern holte Sturla Holm Laegreid seinen ersten Saisonsieg. Der 25-Jährige führte im 12,5-Kilometer-Verfolgungsrennen einen norwegischen Dreifachsieg an. Felix Leitner wurde 26.