33-Jährige starb nach Gedränge bei Konzert in London

Zwei weitere Frauen waren am Wochenende noch in kritischem Zustand. Das Gedränge ereignete sich während eines Konzerts des nigerianischen Sängers Asake, das daraufhin abgebrochen wurde.

London – Nach einem Gedränge während eines Konzerts in London ist eine 33-Jährige zwei Tage später ihren Verletzungen erlegen. Die Londonerin sei am Samstag im Krankenhaus gestorben, teilte die Metropolitan Police mit. Zwei weitere Frauen – 21 und 23 Jahre alt – waren am Wochenende noch in kritischem Zustand. Insgesamt wurden am Donnerstagabend acht Menschen in Spitäler gebracht.