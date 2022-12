Iran droht Meta mit dauerhafter Sperre von Instagram und Whatsapp

"Falls Meta auf unser Schreiben nicht antwortet, könnte dies der Prolog für eine permanente Sperre sein", sagte Cyberzentrum-Chef Abolhassan Firusabadi in einem Zeitungsinterview am Samstag. Die iranischen Sicherheitsdienste hatten Instagram und Whatsapp bereits im Rahmen der nun seit drei Monaten andauernden Proteste gesperrt. Laut Teheran waren die beiden Apps "in der von den ausländischen Feinden geführten Verschwörung gegen den Iran" beteiligt. So bezeichnet die iranische Führung die monatelangen landesweiten systemkritischen Proteste mit mehreren Hundert Todesopfern. Geplant sind auch rechtliche Schritte gegen Meta.