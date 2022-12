Final-Duell der Architekten: Deschamps trifft auf Scaloni

Doha – Sieht man die Fußball-WM auch als Wettbewerb der Trainer, dann findet das Final-Duell am Sonntag zwischen dem Turnier-Großmeister und einer anfänglichen Notlösung statt. Frankreichs Didier Deschamps, der Weltmeister-Trainer von 2018, der schon als Spieler Welt- und Europameister geworden ist, trifft auf Lionel Scaloni, der das Amt in Argentinien zunächst nur probeweise ausübte, weil der Verband sparen musste.

Beide haben gemeinsam, das lässt sich schon vor dem Finale sagen, dass sie in Katar das Optimum aus den Möglichkeiten ihrer Spieler herausholten. Deschamps, weil er trotz prominenter Abwesender wie Karim Benzema, Paul Pogba und N'Golo Kanté neu mischte und nun ein genauso stimmiges Ensemble wie 2018 in Russland dirigiert. Scaloni, weil er verstand, dass die limitierte "Albiceleste" am erfolgreichsten ist, wenn sie für Lionel Messi spielt und arbeitet.