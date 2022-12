Elfter Sieg: Hypo-Express rast weiter, nichts zu holen für TI-Damen

Innsbruck – Das Hypo Tirol Volleyballteam verabschiedet sich mit der erwartet souveränen Vorstellung in die Weihnachtspause der Austrian Volley League (AVL). Die Innsbrucker kamen gegen Nachzügler Sokol/Post zu einem 3:0-Erfolg (17, 21, 17). Für das Hypo Team war es eine Bestätigung des neu eingeschlagenen Weges in der österreichischen Liga: Von den elf Partien gewann man alle elf, das Satzverhältnis von 33:7 spricht für sich.

Während nun in der AVL eine Pause bis zum 7. Jänner ansteht (Heimspiel gegen den UVC Ried/Innkreis), wartet am Mittwoch der Cup-Schlager im Halbfinale bei Aich/Dob. Dabei nehmen die Innsbrucker bereits das Double ins Visier.

Nichts zu holen gab es indes für die Damen der TI-ROWA-Moser-volley in der AVL. Beim UVC Graz mussten sich die Innsbruckerinnen in einer hart umkämpften Partie am Ende mit 0:3 (-24, -22, -21) geschlagen geben. Nach der Niederlage gegen den Tabellen-Zweiten aus der Steiermark halten die TI-Damen bei sieben Siegen aus elf Partien und liegen auf dem vierten Rang der AVL-Tabelle. Nach den Weihnachtsfeiertagen wartet am 7. Jänner das Auswärtsspiel bei Sokol/Post.