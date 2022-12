Schulte Weltcup-Fünfte in Park City: Sieg an Deutsche Eitberger

Park City (Utah) – Lisa Schulte hat am Samstag beim Weltcup der Kunstbahn-Rodler in Park City/Utah den fünften Platz belegt. Die seit vier Tagen 22-Jährige wies nach zwei Läufen im Eiskanal des US-Wintersportortes 0,61 Sekunden Rückstand auf die deutsche Siegerin Dajana Eitberger auf. Nur 8/1000 Sekunden hinter Schulte kam Madeleine Egle auf Rang sechs. Die Siegesserie der 24-Jährigen in der noch jungen Saison riss damit, Egle führt aber weiterhin den Gesamtweltcup an.