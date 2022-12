Weihnachtskonzert im Treibhaus: Von Jesse kam die Art ...

Der Tiroler Musiker Jesse Grande sorgt am 23. Dezember mit seiner Band im Innsbrucker Treibhaus für Weihnachtsflair.

Nun aber zurück zur Tiroler Band Jesse und ihrer hinlänglich bekannten Euphorie in Hinblick auf das Weihnachtsfest. Jesse Grande und seine wilde Truppe gastieren am 23. Dezember im Innsbrucker Treibhaus (21 Uhr).

„Jesse Grande“ wurde in den vergangenen Jahren mehrmals für sein kreatives Schaffen ausgezeichnet.

Aber auch ganz neue Songs und eine Uraufführung stehen auf dem Programm. „Gerade in Zeiten der Sorge um ausreichend Strom für ein Konzert denkt man gerne daran, dass es der Heiland ganz ohne Elektrizität geschafft hat“, erklärt ein bestens gelaunter Jesse.

Im Übrigen häufen sich seit einiger Zeit die Preise für sein Schaffen. Im Jahr 2020 wurde Jesse Grande ja für seinen eigentümlichen Kompositionsstil mit dem Hubert von Goisern Kulturpreis ausgezeichnet. Und letztes Jahr gewann die Band den Hauptpreis beim Upload Sounds in Bozen.

Der Eintritt ist im Übrigen frei. Aber allein schon Jesses Interpretation von Mariah Careys „All I want for Christmas Is You“ dürfte dem Publikum eine freiwillige Spende wert sein.