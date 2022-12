Caritas-Präsident Landau kritisiert säumige Regierung

Caritas-Präsident will „politischen Klimawandel“. Reformen von Arbeitsmarkt, Sozialhilfe und Pensionen seien unerlässlich.

Wien – Caritas-Präsident Michael Landau sieht die Regierung gerade in Krisenzeiten bei Reformen säumig: „Es geht ein Stück weit darum, vom Ankündigungsmodus in den Umsetzungsmodus zu gelangen“, sagte er im APA-Interview. Konkret fordert der Chef der katholischen Hilfsorganisation etwa eine umfassende Reform der Sozialhilfe und einen Neustart bei der Arbeitsmarktreform sowie eine Erhöhung der Mindestpensionen. Mit Einmalzahlungen sei es nicht getan, so Landau.