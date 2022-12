Keine Zeit zum Durchatmen: Haie sind im Dauereinsatz

Nur 40 Stunden nach dem packenden 5:4-Sieg in Graz empfängt der erfolgreiche HCI am Sonntag (13 Uhr) Laibach. Ein Trio kehrt zurück, Ludin muss weichen.

Innsbruck – Erleichterung. Frust. Nervenflattern. Euphorie. Die Innsbrucker Haie erlebten am Freitag beim 5:4-Sieg in Graz ein Wechselbad der Gefühle. „Wir sind kurzzeitig von unserem Matchplan abgewichen“, musste auch Headcoach Mitch O’Keefe mitansehen, wie seine Schützlinge binnen vier Minuten von einer 3:1-Führung in einen 3:4-Rückstand schlitterten. Im Zuge des darauffolgenden Time-outs fand der Kanadier wohl die richtigen Worte: „Wir haben gewusst, dass wir das bessere Team sind.“

Entgeltliche Einschaltung

Entgeltliche Einschaltung

Viel Zeit zum Durchatmen blieb nicht. Bereits heute gastiert Liga-Nachzügler Laibach in der Tiwag-Arena – zum ungewöhnlichen Startschuss um 13 Uhr. Die Haie reagierten mit einem speziellen Ticket-Angebot für Familien. Pro zahlendem Erwachsenen erhalten zwei Kinder freien Eintritt.

Über eine bummvolle Tiwag-Arena würde sich freilich auch Martin Ulmer freuen. Der 34-jährige Vorarlberger war in Graz mit zwei Assists und dem späten Siegestreffer einer der Väter des Erfolgs. „Ich habe mir heuer einfach vorgenommen, besser zu spielen als in der vergangenen Saison“, kann auch Ulmer seinen Zahlen (9 Tore, 12 Assists) viel abgewinnen. Wichtig sei es nun, die vermeintlichen „Kleinen“ in die Knie zu zwingen: „Wenn man gegen Salzburg gewinnt, macht man Bonuspunkte. Man muss die Punkte vor allem gegen Teams wie Laibach mitnehmen.“ So wie in den bisherigen zwei Saisonduellen, als die Haie jeweils siegten.

Bär kehrt heute zurück. © gepa

Mit Lukas Bär, Nico Feldner und Daniel Leavens kehren heute drei Stützen zurück. Was im Umkehrschluss bedeutet: Luis Ludin, der wegen der Ausfälle vom Zweitligisten EC Kitzbühel ausgeliehen wurde und in Graz zur Führung traf, muss wieder weichen. „Die Rückkehr war aber super“, freute sich auch der 21-Jährige über die betriebene Eigenwerbung und arbeitet weiter fleißig an seiner österreichischen Staatsbürgerschaft, die einen längerfristigen Aufenthalt im Haifischbecken ermöglichen würde.

Entgeltliche Einschaltung