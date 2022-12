Die gute Geschichte: „Frieden ist dann, wenn wir gerecht handeln“

Vielleicht liegt es an den vielen kreativen Köpfen in der HTL Bau und Design Innsbruck: Als heuer im Februar die Ukraine von Russland angegriffen wird, entsteht an der Innsbrucker Schule ein bunter Strauß von Aktionen für die Menschen und den Frieden in der Ukraine und darüber hinaus. Der Schuldirektor, Christian Eberl, ist so angetan vom Engagement seiner Schülerinnen und Schüler, dass er den gesammelten Betrag schließlich aufrundet. So kann eine stattliche Summe an die Ukraine-Hilfe der Caritas übergeben werden, die vor allem Menschen in der Ukraine selbst, aber auch aus der Ukraine Geflüchteten zugutekommt.