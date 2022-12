Weiße Weihnachten bleiben in Tirol vielerorts nur ein Traum

Das berüchtigte Weihnachtstauwetter schlägt wieder zu: Die Schneedecke in den Tälern dürfte in der neuen Woche bei Temperaturen von bis zu 10 Grad rasant dahinschmelzen.

Innsbruck – Nicht einmal eine Woche bis das Christkind kommt, eine Schneedecke in den Tälern und frostige Temperaturen: Eigentlich alles angerichtet für den Traum von weißen Weihnachten. Doch dieser romantischen Vorstellung wird in Tirol zumindest in tiefen Lagen ein jähes Ende bereitet. Denn in Europa ist in der neuen Woche eine grundlegende Umstellung der Großwetterlage in Sicht, wie die Experten von Ubimet in einer Aussendung berichten.

Nach Dauerfrost am Wochenende kommen bereits am Montag deutlich mildere Luftmassen aus südwestlicher Richtung im Westen Österreichs an. Zwar gibt es nur diffusen Sonnenschein, doch etwa rund um das Wipptal wird es föhnig. Nach wie vor herrscht allerdings eine Inversionslage – was bedeutet, dass es im Mittelgebirge milder ist, als in den teils noch kalten Tälern. Die Höchstwerte steigen auf etwa 5 Grad, in Föhnlagen sind auch zweistellige Plusgrade möglich. Dauerfrost herrscht weiterhin in Osttirol.

Für Heiligabend gibt es zwar noch einige Unsicherheiten, die Modelle deuten aber eher auf unbeständiges Wetter und überdurchschnittliche Temperaturen hin. Manfred Spatzierer, Ubimet-Chefmeteorologe

Am Dienstag setzen sich die milden, teils föhnigen Verhältnisse mehr und mehr auch in den Tälern durch, der Morgenfrost ist in Nordtirol nur noch schwach ausgeprägt. Die Sonne dürfte immer wieder zwischen hohen Wolkenfeldern durchblinzeln. Das Quecksilber klettert auf 5 bis 10 Grad, in Osttirol bleibt es noch etwas kälter.

Weiterhin viel zu mild für die Jahreszeit bleibt es am Mittwoch. Bei föhnigen Verhältnissen und bis zu 9 Grad dürfte es in Nordtirol wechselnd bis stark bewölkt werden, am späteren Nachmittag ist im Arlberg und im Außerfern mit aufkommendem Regen zu rechnen. Schneien soll es nur bis 1500 Meter Höhe, auf den Bergen wird es generell wieder etwas kühler mit rund 1 Grad auf 2000 Metern. In Osttirol steigen die Temperaturen etwas an, jedoch bleibt es mit bis zu 4 Grad vergleichsweise kühl.

Ähnliche Verhältnisse werden auch am Donnerstag erwartet, bei Temperaturen um die 8 Grad könnten sich auch wieder ein paar Sonnenstunden ausgehen. Es dürfte jedenfalls weitgehend trocken bleiben.

Am Freitag wird es aus heutiger Sicht wieder etwas unbeständiger, vor allem bis Mittag sind in den Tälern auch Regentropfen dabei. Die Schneefallgrenze dürfte wieder bei rund 1500 Meter liegen. Die Tageshöchstwerte erreichen weiter um die 9 Grad.

Somit dürfte bis Samstag in den Tiroler Tälern und vielfach auch in mittleren Lagen jeglicher Schnee verschwunden sein – und auch an Heiligabend hält das unbeständige Tauwetter an. Am ehesten hat noch Osttirol Chancen auf weiße Weihnachten.

