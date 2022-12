Feuerwerkskörper vor Gesicht explodiert: 24-Jähriger tot

Amsterdam – Beim Zünden eines schweren Böllers ist in den Niederlanden ein 24 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Feuerwerkskörper explodierte am späten Samstagabend in Ridderkerk vor dem Gesicht des Mannes, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Opfer wurde noch auf der Straße wiederbelebt, starb aber später in einem Spital.