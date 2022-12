Geplatztes Aquarium im Berliner Sea Life: Aufräumarbeiten im Außenbereich abgeschlossen

Berlin – Zwei Tage nach dem Platzen des riesigen Aquariums in einem Berliner Hotel schreiten die Aufräumarbeiten voran. „Die Aufräumarbeiten im Außenbereich sind soweit abgeschlossen", teilte Fabian Hellbusch, Sprecher des Gebäudeeigentümers Union Investment, am Sonntag mit. „In der Tiefgarage finden weiterhin Absaugearbeiten statt, wobei die Firma da sehr weit vorangekommen ist." Am Sonntagmittag wurden zudem weitere Fische in den Zoo gebracht, hieß es weiter.