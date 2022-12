HC Innsbruck baute Tabellenführung mit 4:3-Sieg über Ljubljana vorerst aus

Innsbruck - Der HC Innsbruck hat seine Tabellenführung in der ICE Hockey League zumindest für kurze Zeit ausgebaut. Die Tiroler feierten am Sonntag zu Hause gegen Olimpija Ljubljana einen 4:3-(1:0,2:2,1:1)-Sieg, gingen damit zum zweiten Mal in Folge als Sieger vom Eis und setzten sich vorerst um sechs Punkte von HCB Südtirol und dem VSV ab. Siegreich waren auch die Vienna Capitals (4:1 bei den Pioneers Vorarlberg) und der KAC (4:3 nach Penaltyschießen gegen Pustertal Wölfe).