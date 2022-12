Drei Frauen bewusstlos: K.-o.-Tropfen-Verdacht bei Party in St. Leonhard

St. Leonhard im Pitztal – Eine öffentliche Party in einem Veranstaltungssaal in St. Leonhard hat in der Nacht auf Sonntag die Polizei auf den Plan gerufen: Mehrere weibliche Besucherinnen verloren im Laufe des Abends das Bewusstsein und mussten ins Krankenhaus Zams gebracht werden. Die Opfer sind laut Polizei 16, 17 und 39 Jahre alt.