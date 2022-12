Die gute Geschichte: Schlüssel zu einem besseren Leben

Satu Mare – Wie kann man das Leben von Menschen in Schwellenländern verbessern? Das ist eine der großen Aufgaben der Caritas Tirol. Ein Schwellenland, in dem sie sich engagiert, ist Rumänien. Dort arbeitet sie mit der Caritas Satu Mare zusammen, die das Tageszentrum „Haus der Freundschaft“ führt. Hier verbringen 55 Kinder nach der Schule einen großen Teil ihrer Nachmittage. Die Kinder stammen aus benachteiligten Familien, die von Armut betroffen sind. Viele davon kommen aus dem Roma-Sinti-Umfeld.

Vizireanu erzählt von einer Familie mit drei Töchtern im Alter von 19, 15 und elf Jahren. Die Familie lebt von dem Geld, das der Vater als Schichtarbeiter verdient. Die Mutter Maria ist Analphabetin und steckt sehr viel Energie in die Ausbildung der Kinder. Sie arbeitet selbst im „Haus der Freundschaft“ ehrenamtlich mit. Maria hilft beim Kochen, Putzen und Aufräumen. Alle drei Kinder besuchten die Tagesstätte. Die älteste Tochter hat die Schule bereits abgeschlossen und arbeitet in einem Fast-Food-Restaurant. Die zweite Tochter besucht eine weiterführende Schule. Sie hatte zunächst große Angst vor der Schule und fühlte sich in dem Umfeld sehr unsicher. Im „Haus der Freundschaft“ wurde sie gut darauf vorbereitet und ihr Selbstbewusstsein gestärkt. Inzwischen ist klar, dass sie später studieren möchte. Die jüngste Tochter besucht noch die Pflichtschule. Alle drei Töchter haben bereits jetzt mehr Bildung genossen als ihre Mutter Maria, die darauf sehr stolz ist. Vizireanu: „Alle drei sind auf einem gutem Weg. Ich freue mich, wenn wir die Kinder in ein besseres Leben begleiten können“. (TT)