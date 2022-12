Die Grippewelle und Packerl für Häftlinge: Das war „Tirol Live“

Vorweihnachtliche Stimmung wurde am Mittwoch bei Tirol Live verbreitet. Pfarrer Rudolf Theurl, beliebter Seelsorger aus Schwaz , war zu Gast und sprach mit TT-Lokalchef Marco Witting über seine vielfältigen Aktionen. Unter anderem sammelt der Pfarrer seit Jahren Pakete für Häftlinge in der Innsbrucker Justizanstalt. Zuletzt heimste Theurl auch einen Preis auf dem Gebiet der Architektur ein.

Weniger friedvoll ist die Situation gerade in den heimischen Spitälern. Die Grippewelle, gepaart mit den RS-Viren und Corona führen zu vielen Erkrankungen. Halb Tirol liegt gefühlt flach. Das führt zu vollen Betten und bringt einmal mehr das Personal an die Belastungengrenzen. Rosa Bellmann-Weiler, stellvertretende Direktorin der Inneren Medizin an der Innsbrucker Klinik berichtete davon. Sie gab auch Tipps dazu, wie man die Viren zu Weihnachten in Zaum halten kann