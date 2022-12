Schweizer Odermatt führt nach Lauf eins in Alta Badia, Schwarz auf Platz fünf

Alta Badia - Marco Odermatt führt nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Riesentorlaufs in Alta Badia überlegen mit 0,60 Sekunden vor dem Norweger Henrik Kristoffersen. Odermatt war am Sonntag im ersten RTL-Rennen auf der Gran Risa Zweiter geworden. Dritter ist sein Schweizer Landsmann Loic Meillard (+1,10). Bester Österreicher ist vorerst wieder Marco Schwarz, der schon am Sonntag als Sechster bester ÖSV-Mann gewesen ist, als Fünfter mit 1,59 Sekunden Rückstand.