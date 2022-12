16-Jähriger soll 13-Jährige in Wien vergewaltigt haben

Die Tat soll sich Anfang Dezember laut der Jugendlichen in einer Wohnung in Wien-Leopoldstadt ereignet haben. Das Mädchen hat sich jetzt seiner Mutter anvertraut, die sofort Anzeige erstattete.

Wien – Ein 16-Jähriger ist am Sonntag festgenommen worden, nachdem ihn eine 13-Jährige der Vergewaltigung beschuldigt hatte. Die Tat soll einer Polizeiaussendung vom Montag zufolge schon am 6. Dezember in seiner Wohnung in Wien-Leopoldstadt verübt worden sein. Das Mädchen hätte sich gestern seiner Mutter anvertraut, welche sofort Anzeige erstattet habe, so die Exekutive.