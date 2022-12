Ischgl – Ein 24-Jähriger ist der Polizei Samstagfrüh in Ischgl mit 600 Gramm Cannabiskraut ins Netz gegangen. Das Suchtgift wurde im Zuge von Erhebungen in der Wohnung sowie im Auto des jungen Mannes gefunden, teilte die Exekutive am Montag mit. Der Österreicher wurde auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)