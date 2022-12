42-Jähriger fuhr in Vorderthiersee Leitpflock und Verkehrszeichen um

Vorderthiersee – Ein Autolenker hat am Samstagnachmittag betrunken in Vorderthiersee einen Unfall verursacht. Der 42-Jährige war auf der Thierseestraße in Richtung Kufstein unterwegs. Gegen 17 Uhr kam der Mann in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Er erfasste einen Leitpflock und ein Verkehrszeichen. Das Auto wurde dabei schwer beschädigt. Der Deutsche hatte laut Alkotest 0,6 Promille, so die Polizei. (TT.com)