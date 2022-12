Razzien bei Reichsbürgern: Italien liefert verhafteten Deutschen aus

Perugia – Italien liefert den bei der "Reichsbürger"-Razzia festgenommenen Ex-Offizier der Bundeswehr an Deutschland aus. Ein Gericht in der mittelitalienischen Stadt Perugia fällte am Montag eine entsprechende Entscheidung, wie die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos berichteten. Gegen den 64-Jährigen lag ein europäischer Haftbefehl vor. Polizeibeamte hatten den früheren Kommandosoldaten am 7. Dezember in einem Hotel in Ponte San Giovanni nahe Perugia festgenommen.