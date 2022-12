Topfgriff abgebrochen: Hotelangestellter in Kirchberg mit Verbrennungen ins Spital geflogen

Kirchberg – Ein 22-jähriger Hotelangestellter aus Deutschland hat sich am Montag bei einem Arbeitsunfall in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) Verbrennungen zugezogen. Der Mann hob einen mit 50 Liter heißer Flüssigkeit gefüllten Topf von einem Herd, als plötzlich der Henkel des Topfes brach und sich die Flüssigkeit über die Beine des Mannes ergoss. Der 22-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus St. Johann in Tirol geflogen. (APA)