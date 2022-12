Forderung nach kürzerer Entscheidungsfrist für Studentenvisa

Die acht Wochen würden der im Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG) vorgesehenen Frist für die Entscheidung über die Gewährung einer Rot-Weiß-Rot-Karte entsprechen. Derzeit gilt für die Entscheidung über die Aufenthaltsbewilligung für Studierende hingegen eine 90-Tage-Frist - wobei: "In der Praxis hat die Formulierung in § 64 Abs. 6 NAG im Hinblick auf die Entscheidungsfrist von 90 Tagen über die Aufenthaltsbewilligung 'Student' nicht zu dem Effekt geführt, dass über Anträge binnen 90 Tagen entschieden wird", zitiert man eine Stellungnahme des OeAD-Agentur für Bildung und Internationalisierung. So sehe etwa das Gesetz derzeit nicht den Fristbeginn bereits mit Antragstellung vor.