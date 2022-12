Spaniens Premier Sánchez gibt Opposition Schuld an Krise

Spaniens linker Ministerpräsident Pedro Sánchez hat der oppositionellen Volkspartei PP am Dienstag die Schuld an der schweren institutionellen Krise in seinem Land gegeben. Am Vorabend hatte das Verfassungsgericht auf Antrag der konservativen PP erstmals ein laufendes Gesetzgebungsverfahren des Parlaments im Eilverfahren gestoppt.