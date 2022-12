Austro-Astronautin Possnig: „Schön, dass der Traum vielleicht in Erfüllung geht“

Mit Carmen Possnig hat es unter 22.500 Bewerbern eine Österreicherin in die ESA-Astronautenklasse geschafft. Bei „Tirol Live“ spricht sie über die Chance, ins All zu fliegen.

Innsbruck – Carmen Possnig sucht das Weite. 2017 lebte und forschte die Österreicherin im Auftrag der Europäischen Weltraumorganisation ESA 13 Monate in der Antarktis. Seit 2020 untersucht die Allgemeinmedizinerin an der Universität Innsbruck, welche Folgen Langzeitflüge im Weltraum auf den Körper haben, etwa wenn durch die Schwerlosigkeit das Blut nicht mehr in die Beine gezogen wird. Am liebsten würde sie das am eigenen Leib erleben.