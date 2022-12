Weltnaturkonferenz: An Doppelbödigkeit nicht zu überbieten

Gäbe es einen Wettbewerb für die Übertreibung des Jahres, würde das Wörtchen „historisch“ gewinnen. Die Abschlusserklärung der Weltnaturkonferenz in Montreal ist so ein „historisches Ergebnis“, das mit Sicherheit nie in den Geschichtsbüchern landen wird. Und jene Frau, die in dieser Erklärung so wie in fast jeder Abmachung etwas „Historisches“ bejubelt, wird das zum Teil mitverantworten: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen.