Ex-Landesrätin Baur wird Unirätin

Die schwarz-grüne Bundesregierung hat jetzt ihre Uniräte für die Universitäten nominiert. Der Universitätsrat zählt – neben Rektorat und Senat – zu den drei obersten Leitungsorganen und übt als Aufsichtsorgan eine Kontrolltätigkeit aus. An der Universität Innsbruck werden künftig für den Bund Angelika Schätz (Finanzministerium), Mathias Vogl (Innenministerium) und die ehemalige grüne Landesrätin Christine Baur tätig sein. An der Med-Uni wurden Kristina Edlinger-Ploder (Rektorin und Geschäftsführerin der Fachhochschule Campus 02 in Graz) und Julian Hadschieff wiederbestellt. Neu ist die Innsbrucker Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Andrea Waitz-Penz.