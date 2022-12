CBD-Händler hortete über 20 Kilo Cannabis: Haftstrafe

Über den Handel mit CBD-Produkten war ein Wahltiroler bereits ins Visier der Tiroler Drogenfahnder geraten. Hausdurchsuchungen verliefen vorab ergebnislos. Drogenbestellungen über das Internet ließen den 34-Jährigen jedoch auffliegen. Sie wurden nämlich allesamt abgefangen – da half es auch nichts, dass die Päckchen aus Spanien kamen. So wurde am Düsseldorfer Flughafen ein Paket geöffnet, das eigentlich eine Fritteuse enthielt. In dieser befanden sich jedoch vakuumierte Beutel mit Cannabis. Adressat war die in Deutschland lebende Mutter des Mannes. Diese versicherte erst glaubhaft, dass sie noch nie etwas in Spanien bestellt habe. Als sie jedoch mit einer Handynummer konfrontiert wurde, verweigerte sie jede weitere Aussage – es war die ihres Sohnes.