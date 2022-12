Weitere Betrugsfälle in Tirol: 77-Jährige verlor über 100.000 Euro an Betrüger

Der Frau wurde ein Unfall ihrer Tochter mit Todesfolge vorgespielt. Auch eine 88-Jährige übergab eine große Summe an Betrüger.

Innsbruck ‒ Am Montag kam es in Tirol erneut zu schwerwiegenden Betrugsfällen. Eine 77-jährige Tirolerin verlor nach einem Anruf eines angeblichen Polizisten Geld in der Höhe eines sechsstelligen Eurobetrags, eine 88-Jährige übergab einen fünfstelligen Eurobetrag an Betrüger.

Im Falle der 77-jährigen Frau hatte sich ein Täter als Polizist ausgegeben und berichtete, dass die Tochter der Frau Beschuldigte eines tödlichen Verkehrsunfalls sei. In weiterer Folge wurde sie von einem angeblichen Rechtsanwalt informiert, dass sie ihre Tochter mit einer Kaution vor der Untersuchungshaft bewahren könne.

Die Frau holte den Geldbetrag von über 100.000 Euro in Bar aus ihrem Safe und übergab ihr Erspartes in einer Tasche in Innsbruck an eine männliche Person. Währenddessen war sie im ständigen Konktakt mit dem angeblichen Polizisten.

Nach erfolgter Übergabe ließen die Betrüger noch nicht locker und wiesen die Frau an, nochmals nach Hause zu fahren um noch mehr Geld zu besorgen. Die Frau erklärte, dass sie kein Bargeld mehr zuhause habe, woraufhin sie zum Bezirksgericht beordert wurde, um dort ihre Tochter abzuholen.

Erst als die 77-jährige Frau längere Zeit vergeblich vor dem Gericht auf den Polizisten wartete und der Kontakt schließlich abbrach, bemerkte sie den Betrug.

Auch 88-Jährige Opfer von Betrug

Auch eine 88-Jährige verlor am Montag eine große Summe Geld an Betrüger. Die Tirolerin hatte gegen Mittag einen Anruf von einem angeblichen Richter erhalten, der ihr eine ähnliche Story vorspielte. Auch ihre Tochter sei in einen schweren Unfall verwickelt worden. Als Kaution müsse sie ihre gesamten Bargeldbestände in der Wohnung abzählen und für eine Abholung bereitlegen. Mit einer weinerlichen Stimme am Telefon wurde ihr die Festnahme der Tochter glaubhaft gemacht.

Die 88-Jährige kam der Aufforderung des Anrufers nach und übergab rund 50.000 Euro in Bargeld an einen unbekannten Mann, der das Geld abholte. Als die Frau etwas später von ihrer Tochter angerufen wurde, fiel der Betrug auf. (TT.com)

